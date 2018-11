Excelsior deelt Emmen gevoelige tik uit

Kort na rust zette Anco Jansen de thuisploeg nog op voorsprong. Hij kopte een voorzet van Caner Cavlan knap binnen. Na een uur spelen keerde Excelsior de wedstrijd. Jurgen Mattheij bracht de bal in de zestien, waar Ali Messaoud met een snoepduik achter Emmen-doelman Kjell Scherpen kreeg.

In de 89e minuut toonde Ryan Koolwijk zich opnieuw onbetaalbaar voor Excelsior. Na een corner schoof Koolwijk de bal beheerd in de hoek, waardoor de Kralingers FC Emmen voorbij streven op de ranglijst. Excelsior stijgt naar de 11e plek en staat nu gelijk in punten met ADO Den Haag (15 punten). Emmen zakt naar plaats 14.

Voor Emmen betekend de late nederlaag het einde van een goede serie. Tegen Heerenveen, VVV en NAC Breda werden punten gepakt. Excelsior pakt voor het eerst sinds een maand punten, na flinke nederlagen tegen De Graafschap (4-1), Groningen (4-2) en Ajax (7-1).