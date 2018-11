Verstappen en Ocon komen elkaar opnieuw tegen

De Nederlander was de slotrace vanaf plek zes begonnen, maar zakte na de start terug tot de tiende positie. Wat volgde was een gevecht met de Franse Force India-rijder, die de GP van plek negen was aangevangen.

De twee kemphanen vochten een stevig duel uit en raakten elkaar zelfs even met elkaars voorbanden, maar konden allebei zonder schade hun weg vervolgen.

Ocon verpestte twee weken terug in Brazilië de race van Verstappen door de Limburger als achterblijver in leidende positie van de baan te tikken. De Nederlander finishte nog wel als tweede, maar was na afloop witheet, waarop hij verhaal besloot te halen bij de Fransman.

Ocon, die een stop-and-go penalty had gekregen van de wedstrijdleiding, was zich van geen kwaad bewust en reageerde met een uitdagend lachje. Verstappen deelde daarop tot drie keer toe een duw uit. Het leverde de Red Bull-coureur een taakstraf op.

