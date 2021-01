Preston North End wil Sepp van den Berg van Liverpool huren

Voor Van den Berg lonken daarmee speelminuten op serieus niveau. Liverpool zou het zien zitten om de jonge centrale verdediger op die manier verdere stappen te laten maken in zijn ontwikkeling. Van den Berg speelt dit seizoen zijn wedstrijden voorlopig nog in het Onder 23-team.

Van den Berg kwam vorig seizoen als broekie al in vier bekerduels in actie voor het eerste elftal onder Jürgen Klopp. Hij maakte anderhalf jaar geleden de spectaculaire overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, dat destijds in strijd was met Bayern München om de handtekening van het talent