Betsema boekt zege in wereldbeker

Betsema sprong twee ronden voor het einde weg en reed solo naar de finish. Ze vierde haar eerste zege in de wereldbeker.

De Britse Nikki Brammer kwam op 8 seconden als tweede over de streep, Europees kampioene Annemarie Worst eindigde als derde. Wereldkampioene Sanne Cant uit België kwam voor eigen publiek niet verder dan de zevende plek.

Marianne Vos keerde in Koksijde terug in wedstrijdverband na een paar weken rust, maar de Brabantse kon het tempo vooraan niet volgen. Ze kwam niet verder dan de twaalfde plaats. Vos behield wel de leiding in het wereldbekerklassement. Vos won dit seizoen de wereldbekerwedstrijden in Waterloo en Bern.