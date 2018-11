Afscheid in mineur voor Raikkonen

De 39-jarige Fin moest na zeven ronden zijn rode bolide aan de kant zetten in de Grote Prijs van Abu Dhabi. De motor van de Ferrari had het begeven.

Räikkönen reed op circuit Yas Marina zijn laatste race voor de Italiaanse renstal, waarmee hij in 2007 de wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Hij stapt over naar Sauber.

Räikkönen boekte dit jaar in de Verenigde Staten zijn eerste overwinning in een grand prix sinds Australië 2013 en ook zijn eerste voor Ferrari sinds zijn terugkeer bij de Italiaanse renstal in 2014. Hij moest 113 races wachten op de 21e GP-zege in zijn lange carrière.