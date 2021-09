Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer naar derde ronde dubbelspel US Open

Tennis

Tiener Carlos Alcaraz schakelt Stefanos Tsitsipas uit in marathonpartij

Stefanos Tsitsipas is na een marathonpartij van iets meer dan vier uur uitgeschakeld op de US Open. De achttienjarige Carlos Alcaraz legde de nummer drie van de wereld in vijf sets over de knie: 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6, 7-6 (5).