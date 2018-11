Verstappen sluit seizoen af met elfde podiumplaats

De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, die zich een kleine maand geleden al verzekerde van zijn vijfde wereldtitel. De Brit van Mercedes hield - net als in de WK-stand - de Ferrari van concurrent Sebastian Vettel achter zich.

Verstappen schoof door zijn derde plek op naar de vierde plaats in de WK-stand, dat ging ten koste van Valtteri Bottas van Mercedes. De Limburger had bij een tweede plek in Abu Dhabi zelfs nog derde geworden, aangezien Ferrari-coureur Kimi Raikkonen al vroeg uitviel.

Verstappen begon de race vanaf plek zes, maar vond zich al voor de eerste bocht terug op plek tien, dit vanwege het kortstondig wegvallen van zijn motorvermogen. In zijn opmars richting de kop van het veld kreeg de Nederlander - net als twee weken geleden in Brazilië - te maken met Esteban Ocon.

De Fransman beroofde de leidende Verstappen destijds als achterblijver(!) van een zeker lijkende overwinning door een ongeluk te veroorzaken. Dit keer betrof het een duel om een positie en bleven brokken uit. De Red Bull-rijder rekende na een lichte touché simpel af met zijn rivaal.

Verstappen dook vervolgens in de achttiende ronde als nummer drie naar binnen voor nieuwe banden. Hij viel terug tot de vijfde positie, maar klom vervolgens weer knap terug richting het podium.

Zijn naar Renault vertrekkende teamgenoot Daniel Ricciardo stelde zijn pitstop lang uit, maar hij hield het niet vol vooraan. Na zijn verplichte pitstop zakte de Australiër weg naar de vijfde plaats.

Verstappen ging vervolgens op jacht naar Bottas, de man die hij ook nog kon inhalen in het kampioenschap. De Fin was niet opgewassen tegen de rijkunst van de Nederlander. Zelfs een bocht afsnijden hielp niet, het zorgde er voor dat Verstappen nog getergder de aanval zocht. Vettel (en de tweede plaats in de WK-stand van Raikkonen) bedreigen zat er in de slotfase helaas niet meer in voor de Limburger.