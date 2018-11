Cilic bezorgt Kroatië tweede Daviscup

Alle enkelspelen werden door de Kroaten in drie sets gewonnen. Eerst was Borna Coric vrijdag te sterk voor Jérémy Chardy. Cilic had daarna geen moeite met Jo-Wilfried Tsonga. Zaterdag wisten Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut het dubbelspel nog wel te winnen van de Kroaten Mate Pavic en Ivan Dodig.

Frankrijk, tienvoudig winnaar van de Daviscup, moest iets doen op de slotdag van de finale in eigen land. Captain Yannick Noah besloot Pouille in plaats van Chardy tegen Cilic te laten spelen. De hoogst gerankte Franse tennisser, 32e van de wereld, werd vrijdag nog gepasseerd door Noah.

Pouille en Cilic, zevende op de wereldranglijst, waren aardig aan elkaar gewaagd. In de eerste set was een tiebreak nodig voor de beslissing. In de volgende sets was de Kroaat op de beslissende momenten net iets slagvaardiger.

„Dit een ongelooflijk gevoel”, zei Cilic na het uitbundig vieren van de Daviscuptitel met zijn team. „Eigenlijk speelde Lucas ook heel goed, het niveau lag hoog, en ik speelde een geweldige wedstrijd.”

Het is de laatste editie van de Daviscup in deze vorm, met een knock-outsysteem. Volgend jaar wordt een eindtoernooi van een week in Madrid gehouden, waaraan achttien landen mogen meedoen.