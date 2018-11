F1: uitslag Abu Dhabi plus eindstand WK

Het was de vijfde podiumplek op rij voor de coureur van Red Bull en zijn elfde van het jaar. De Nederlander moest in de slotfase wel alert blijven om teamgenoot Daniel Ricciardo voor te blijven. De Nederlander schoof in de eindstand van het WK op naar de vierde plaats.

Lewis Hamilton won de laatste race van het seizoen. De Brit van Mercedes, die op circuit Yas Marina al rondreed als wereldkampioen, wist zijn poleposition om te zetten in zijn elfde overwinning van dit seizoen. Sebastian Vettel finishte in zijn Ferrari als tweede.

Uitslag race

1. Lewis Hamilton

2. Sebastian Vettel

3. Max Verstappen

4. Daniel Ricciardo

5. Valtteri Bottas

6. Carlos Sainz

7. Charles Leclerc

8. Sergio Perez

9. Romain Grosjean

10. Kevin Magnussen

11. Fernando Alonso

12. Brendon Hartley

13. Lance Stroll

14. Stoffel Vandoorne

15. Sergey Sirotkin

Uitvallers

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Marcus Ericsson, Kimi Raikkonen en Nico Hulkenberg.

Eindstand coureurs

1. Lewis Hamilton 408

2. Sebastian Vettel 320

3. Kimi Raikkonen 251

4. Max Verstappen 249

5. Valtteri Bottas 247

6. Daniel Ricciardo 170

7. Nico Hulkenberg 69

8. Sergio Perez 62

9. Kevin Magnussen 56

10. Carlos Sainz 53

11. Fernando Alonso 50

12. Esteban Ocon 49

13. Charles Leclerc 39

14. Romain Grosjean 37

15. Pierre Gasly 29

16. Stoffel Vandoorne 12

17. Marcus Ericsson 9

18. Lance Stroll 6

19. Brendon Hartley 4

20. Sergey Sirotkin 1

Eindstand teams

1. Mercedes 655

2. Ferrari 571

3. Red Bull 419

4. Renault 122

5. Haas 93

6. McLaren 62

7. Force India 52

8. Sauber 48

9. Toro Rosso 33

10 Williams 7