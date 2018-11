Ierland komt met KNVB-constructie

De KNVB kwam in 2014 met een vergelijbkare constructie op de proppen. Guus Hiddink werd aangesteld als bondscoach en assistent zou vervolgens na enkele jaren het stokje overnemen. Zoals bekend, werd het geen succes. Oranje miste het EK van 2016 en het WK van 2018.

„Het zou fantastisch zijn als we op het EK voor onze eigen fans in Dublin kunnen spelen”, zei McCarthy, die Martin O'Neill opvolgt. O'Neill stapte samen met zijn assistent Roy Keane op nadat Ierland was gedegradeerd uit de B-divisie van de Nations League.

De 59-jarige McCarthy was tussen 1996 en 2002 al bondscoach van de Ieren. Hij leidde zijn land op het WK 2002 naar de achtste finales, waarin Ierland via strafschoppen moest buigen voor Spanje. McCarthy had daarna Sunderland, Wolverhampton Wanderers en Ipswich Town onder zijn hoede. Hij keert nu terug als bondscoach, met Robbie Keane als assistent. Keane is recordinternational en topscorer aller tijden van Ierland.

Na het EK 2020 maakt McCarthy weer plaats voor Stephen Kenny. De 47-jarige Ier mag de komende jaren alvast warmdraaien bij Jong Ierland.