Van der Poel domineert in Koksijde

De Europees kampioen reed op het mulle zand al in de eerste van negen ronden weg bij zijn concurrenten. Niemand kon Van der Poel volgen. Na een solo van een uur mocht de 23-jarige Nederlander zijn derde zege op rij in de wereldbeker vieren. De afgelopen weken was hij ook al de beste in Bern en Tabor.

Wereldkampioen Wout van Aert uit België eindigde op bijna een halve minuut als tweede, diens landgenoot Toon Aerts werd derde. Lars van der Haar kwam als vierde over de streep, op 1.45 van Van der Poel. Corné van Kessel eindigde als vijfde op ruim twee minuten.

Van der Poel vierde al zijn dertiende zege van dit seizoen en was ook in Koksijde ongenaakbaar. Hij toonde vooral zijn klasse op de zandstroken. Waar de anderen telkens moesten afstappen, bleef de Brabander gewoon in het zadel doortrappen. „Dit is een van mijn favoriete crossen. Ik ben altijd gemotiveerd als ik hier aan de start sta”, zei Van der Poel na de race tegenover Sporza. „Het was niet makkelijk alleen op kop te rijden, want telkens als je op een zandstrook kwam, waren alle sporen weer weg. Dat was heel frustrerend.”

Van der Poel miste de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten, waardoor hij niet aan de leiding staat in het klassement. Aerts voert de stand aan, Van der Poel staat pas zevende. De Nederlandse alleskunner, die volgend voorjaar ook vaker op de weg te zien zal zijn, last de komende tijd een trainingsstage in Spanje in. „Daar zal de focus vooral op duurtrainingen liggen.”