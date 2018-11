Butter beresterk in safaripark

Butter verzekerde zich als beste Nederlander met een zesde plaats kort achter de Italiaan Crippa van een ticket voor de EK Cross. Het wordt het twaalfde EK Cross-optreden al voor de 33-jarige atleet uit Castricum, die tegenwoordig vooral als marathonloper furore maakt:

,,Crossen is een hele belangrijke basis voor baanatleten en ook voor de marathon, omdat het mij heel veel kracht en snelheid oplevert, maar ook wendbaarheid en techniek. Het geldt zelfs als blessurepreventie omdat je jezelf best allround aan het trainen bent.”

Ook Jip Vastenburg pakte een startbewijs voor de EK. Zij werd tweede achter de Zwitserse Fabienne Schlumpf: ,,Het ging zo makkelijk. Er zit over twee weken nog veel meer in. Nu eerst nog een week kilometers maken, dan uitrusten en vervolgens vlammen.”

Komende week maakt de Atletiekunie de definitieve selectie bekend voor de EK in ‘Tilburg 2018’ van zondag 9 december. Nederland moest afgelopen week een teleurstelling verwerken door de afmelding van de huizenhoge favoriete Sifan Hassan, die te kampen heeft gehad met een virusinfectie en noodgedwongen de focus op 2019 richt, met als hoogtepunt de WK Atletiek eind september in Doha. Susan Krumins startte niet in de Warandeloop, maar is reeds voorgeselecteerd. Dat was Maureen Koster ook, die wel startte maar uit voorzorg met kuitklachten uitstapte.