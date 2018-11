Vitesse eenvoudig voorbij aan Willem II

Na 13 minuten spelen schoot Bero raak. Na een mooie driehoekscombinatie met Martin Ødegaard en Oussama Darfalou, die met een hakbal de vrijstaande Bero vond. Vervolgens was het samenspel van het trio ook verantwoordelijk voor de 0-2. Ødegaard stuurde Bero weg. De Slowaak legde terug op de Noor, die bij de tweede paal Darfalou vond.

De Tilburgers gunden Vitesse alle ruimte, waar de Arnhemmers gretig gebruik van maakten. Nog voor rust scoorde de ploeg van Leonid Sloetski een derde maal. Uitblinker Ødegaard gaf een voorzet op maat, waar Linssen alleen maar zijn hoofd tegenaan hoefde te zetten.

Willem II liet in de tweede helft weinig verbetering zien. Alleen clubtopscorer Sol wist het net weer eens te vinden.

Vitesse staat in de subtop met 21 punten uit 13 wedstrijden. In net zoveel duels verzamelden de Tilburgers 13 punten, goed voor een dertiende plek in de eredivisie.