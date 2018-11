Utrecht heeft aan half uur genoeg tegen De Graafschap

Sander van de Streek tekende voor de 1-0 in de 14e minuut. Slechts drie minuten later maakte Willem Janssen het al 2-0. In de 24e minuut maakte Gyrano Kerk het 3-0.

Dick Advocaat bracht in de 74e minuu Nick Venema in de ploeg, met succes. De invaller zette in het slotkwartier zijn naam twee keer op het scorebord.

Nick Venema Ⓒ Hollandse Hoogte

FC Utrecht kende een slechte seizoenstart en stond zelfs even onderaan. Trainer Jean-Paul de Jong werd aan de kant gezet en Advocaat moest de boel weer op orde brengen. De ervaren trainer loodste de club uit de Domstad uit de gevarenzone en met 21 punten uit 13 wedstrijden staat FC Utrecht stevig in het linkerrijtje.

De Graafschap is nog steeds onderin te vinden, op de zeventiende plaats. De Doetinchemse club heeft tien punten uit dertien wedstrijden. Twee meer dan de nummer achttien, NAC Breda.