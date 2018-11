Verstappen: ’Ik kon niet veel meer zien’

,,Het was geen makkelijke race”, zei de Limburger van Red Bull in het eerste interview na de race. „Ik had in het begin problemen met de motor, die stond in een of andere veiligheidsmodus en raakte daardoor oververhit.”

Die problemen doorstond hij en geleidelijk aan schoof hij op in het veld. Na een fraaie inhaalactie bij de Fin Valtteri Bottas was de derde plaats een feit. „Mijn snelheid was prima, maar tegen het einde van de race zag ik niet veel meer door het vizier van mijn helm. Er was lekkende olie van de Toro Rosso van achterblijver Pierre Gasly tegenaan gespat.”