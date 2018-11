BEAT pakt weer goud bij NK teamsprint

In het Omnisport in Apeldoorn waren Roy van den Berg, Matthijs Büchli en Theo Bos sneller dan Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee en Joel Zuidema. Het brons ging naar Nils van ’t Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland en Stephan Habets.

Van Riessen

Bij de vrouwen moesten Laurine van Riessen (die ook fietst voor BEAT) en Elis Ligtlee genoegen nemen met zilver. Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw waren zowel in de kwalificatie als de eindstrijd rapper.

„Dit is een ideale voorbereiding op de wereldbeker in Berlijn van komend weekend. Of we dezelfde tijd kunnen rijden met de atmosfeer en stress van een wereldbeker moeten we even zien, maar het biedt zeker genoeg vertrouwen dat we weer met de groten kunnen strijden om de medailles”, aldus Tim Veldt, coach van Van den Berg, Büchli en Bos.