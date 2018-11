Vriendin helpt Henk Grol aan goud

Amsterdam - Revanche! Dat was het toverwoord voor Henk Grol bij de Grand Slam van Osaka. Een week na zijn roemloze aftocht voor eigen publiek in Den Haag heeft de 33-jarige zwaargewicht ruim 9200 kilometer verderop een van de grootste successen in zijn loopbaan geboekt. Met de verovering van de gouden medaille is hij in de voetsporen getreden van Mark Huizinga, die tot gisteren de enige Nederlandse man was die de voormalige Jigoro Kano Cup op zijn naam schreef.