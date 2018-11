Alonso zwaait af als man van de dag

De tweevoudig wereldkampioen trakteerde het publiek op circuit Yas Marina direct na de GP, samen met winnaar Lewis Hamilton en nummer twee Sebastian Vettel van Ferrari op enkele ’donuts’: met ronkende motor en rokende banden rondjes draaien om de as van hun auto.

Roekeloos rijden

„Ik wil iedereen bedanken. Ik zal altijd een fan blijven”, sprak Alonso tijdens een interview op de baan. De Spanjaard kreeg wel drie strafpunten voor roekeloos rijden. Alonso was zo wanhopig op zoek naar 1 WK-punt in zijn allerlaatste race in de koningsklasse, dat hij een aantal keren van de baan raakte in zijn jacht op de tiende plaats. Het lukte de coureur van McLaren niet de Deen Kevin Magnussen voorbij te rijden, waardoor hij op de elfde plaats finishte.

Alonso genoot met volle teugen van zijn laatste race. „Ik bewaar niets dan goede herinneringen aan de Formule 1. Het was een prachtige reis, ook die laatste moeilijke jaren. Ik had nooit verwacht zo succesvol te zijn”, zei de Spanjaard, die twee keer wereldkampioen werd (2005 en 2006) en 32 keer een grand prix won.

Fernando Alonso legt een aantal dontus neer op het Yas Marina Circuit. Ⓒ AFP

„Het was een eer en voorrecht met Sebastian te vechten om de wereldtitel”, zei Hamilton, die het WK won met een recordaantal van 408 punten. Hij won liefst 51 van de laatste 100 races en staat op 73 GP-overwinningen totaal. „Er staat zo veel druk op ons, maar we doen allemaal ons best, ook al hebben we onze tekortkomingen.”

Vettel begon het jaar nog sterk, maar gedurende het seizoen raakte de Duitser steeds verder achter bij Hamilton. „Hij is de verdiende kampioen. Het was een lastig jaar, maar we komen volgend jaar sterker terug”, zei Vettel.