Hateboer scoort weer, slechte generale Napoli

Met Marten de Roon en Hateboer op het middenveld gaf de uitploeg een voorsprong van 2-0 weg. Twee treffers van Antonino La Gumina maakten de voorsprong ongedaan, waarna Matias Silvestre Empoli in blessuretijd alsnog naar de overwinning schoot.

Josip Ilicic van Atalanta kreeg in de 84e minuut zijn tweede gele kaart, waarna Atalanta in ondertal de overwinning dus helemaal weggaf. De treffer van Hateboer was al zijn derde competitietreffer van het seizoen. Twee weken geleden scoorde de oud-speler van FC Groningen ook al tegen Internazionale.

Napoli

Chievo Verona zorgde voor een verrassing door een punt te pakken bij Napoli. De nummer 2 van de Serie A wist niet te scoren tegen de ploeg die stijf onderaan staat: 0-0. Het betekent dat de ploeg uit Verona nu één punt heeft, na vier gelijke spelen. Napoli speelt woensdag de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.

Chievo begon het seizoen met drie strafpunten. Trainer Gian Piero Ventura vertrok twee weken terug en de eerste wedstrijd onder opvolger Domenico Di Carlo leverde direct een stuntje op. Napoli, dat vele kansen onbenut liet, heeft nu acht punten achterstand op koploper Juventus.

