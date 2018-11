Verstappen: ’Ik heb mooi met iedereen mee geluld’

„Het ging beter dan we na de start verwachtten”, blikt Verstappen terug bij Ziggo Sport. „Ik reed heel goed weg, maar daarna kreeg ik een probleem met de motor, hij hield in. Toen kwamen er een paar auto’s voorbij en stond ik volgens mij tiende.”

Verstappen kwam daarna in wat chaos terecht. Nico Hülkenberg crashte hard. „Gelukkig heb ik geen schade opgelopen. Toen begon de race weer en haalde ik Ocon in. Bij opkomen van het rechte stuk kwam het motorprobleem terug. De sensor zei dat de motor oververhit was, ook al was hij dat niet. Dan zit er een safetyprogramma op die dan vol vermogen tegengaat. Dat programma heb ik uitgeschakeld.”

Vervolgens werd door de Nederlander de jacht op Bottas ingezet. De Fin was niet opgewassen tegen de rijkunst van de Red Bull-coureur, die Bottas met een touché passeerde. „Hij had niet verwacht dat ik daar buitenom ging”, zei Verstappen. „Hij stuurde gewoon vol op mijn wiel in.”

De derde plaats betekende het 11e podium van het jaar voor Verstappen. Hij eindigde in het WK op slechts 2 punten achter Kimi Räikkönen. „Net geen derde, dus hoef ik ook niet naar het gala”, lachte Verstappen.

Met de slotrace van Abu Dhabi eindigt Verstappen een goed vierde seizoen, hoewel het hier in de eerste seizoenshelft niet op leek. Hij ontving veel kritiek op zijn rijstijl. Het omslagmoment lag volgens Verstappen in Spanje. „Ik vond Barcelona erg goed gaan. Om heel eerlijk te zijn heb ik niet zoveel veranderd. Ik heb mooi mee geluld met iedereen. Soms zit het gewoon tegen en zit je in een negatieve spiraal. Omdat er toch zoveel gezeik is hou je een beetje in, maar als rijder heb ik niet echt wat aangepast.”