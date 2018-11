Van Bronckhorst kan verval Feyenoord niet verklaren

„Toen lieten we het voetbal zien dat we willen spelen, we creëerden kans op kans. Maar daarna was het heel matig”, zei Van Bronckhorst. De Rotterdammers namen in de sterke openingsfase de leiding via Jens Toornstra.

Bekijk ook: Toornstra schiet Feyenoord langs FC Groningen

„We kwamen verdiend op voorsprong en hadden de wedstrijd in die fase al kunnen beslissen. Maar na de eerste twintig minuten was ons voetbal niet goed meer”, erkent Van Bronckhorst. Hij weet ook dat het volgende week in de topper tegen PSV veel beter moet. „We zullen dan negentig minuten het niveau moeten halen dat we nu in de eerste twintig minuten lieten zien. Want als we daar geen vervolg aan geven, gaan we geen goed resultaat halen.”

Een verklaring voor het verval had Van Bronckhorst niet. „Dat is altijd moeilijk te verklaren in het voetbal.” Over een paar weken gaat hij met de clubleiding praten over zijn contract, dat komende zomer afloopt. „Maar zeker tot aan de winterstop telt maar één ding en dat is steeds de volgende wedstrijd weer winnen.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie