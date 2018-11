Koeman onderuit met Fenerbahçe

In de eerste helft kon Koeman nog opgelucht ademhalen toen zijn doelman Harun Tekin een strafschop van de Colombiaan Hugo Rodallega tegenhield. Vlak na rust was het alsnog raak voor Trabzonspor via de Tsjech Filip Novak. In de 75e minuut verdubbelde de Argentijn José Sosa de voorsprong. Zeven minuten later maakte de Zwitser Michael Frey het weer spannend in Trabzon.

Fenerbahçe startte onder leiding van Koeman met een 2-2 gelijkspel in de derby tegen en bij Galatasaray. Daarna volgde een winstpartij op Anderlecht in de Europa League (2-0) en een 2-0-zege op Alanyaspor.

'Fener' staat net boven de streep op de vijftiende plaats (13 punten uit 13 wedstrijden). Trabzonspor heeft zes punten meer.