Schröder tweede in Jumping Indoor Maastricht

De springruiter was in de eerste omloop en de barrage foutloos met zijn schimmel Cognac Champblanc, maar in tijd een fractie langzamer dan de Ier Bertram Allen. De jonge Kim Emmen verraste met de derde plaats. Ook zij sprong zonder fouten over de hindernissen, maar gaf in tijd iets meer toe dan Schröder op Allen. De Ier verdiende 33.000 euro met de winst. „Het was zeker pittig gebouwd. Het gebeurt niet vaak dat er maar zeven ruiters over blijven. Voor mij heeft het gelukkig goed uitgepakt en ik heb een fantastisch weekend beleefd.”

Zeven combinaties wisten foutloos door de eerste omloop te komen en plaatsten zich voor de barrage. Emmen opende die finale op de rug van haar paard Delvaux met een vlotte, foutloze ronde in 40,61 seconden. Allen overklaste de amazone uit Raamsdonk met een betere tijd: 38,99. Schröder deed een dappere poging onder de tijd van de Ier te duiken, maar hij kwam net te kort: 39,38. De ruiter uit Tubbergen prees na afloop zijn paard. „Cognac Champblanc deed super zijn best en vocht er echt voor. Ik ben heel tevreden.”

Bij Emmen vloeiden er zelfs tranen van vreugde, zo blij was ze met haar derde plaats. „Na mijn foutloze rit in de eerste omloop heb ik wel drie kwartier met de tranen in mijn ogen gestaan. Mijn paard heeft het echt geweldig gedaan, hij is drie dagen foutloos geweest in zware proeven. Ik ben hier vooral voor de ervaring gekomen, dus ik had geen hoge verwachtingen. Ik ben ontzettend blij dat het zo goed is gegaan.”