Milan geeft overwinning in slotminuut weg

Diep in blessuretijd voorkwam de Argentijn Joaquin Correa dat de bezoekers uit Milaan er met de drie punten vandoor gingen: 1-1. De Ivoriaan Franck Kessié had AC Milan in de 78e minuut op voorsprong geschoten.

Na een derde van de competitie staat Lazio op de vierde plek, die aan het einde van het seizoen een plek in de Champions League oplevert. De Romeinen hebben 23 punten uit dertien wedstrijden, vijf punten minder dan nummer 3 Internazionale. AC Milan heeft 22 punten en staat vijfde.

Daarachter staat Parma knap op de zesde plaats. De club die afgelopen seizoen promoveerde naar het hoogste niveau won zondag thuis met 2-1 van Sassuolo.

