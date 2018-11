Gladbach blijft in spoor Dortmund

De ploeg van trainer Dieter Hecking herstelde zich in de thuiswedstrijd tegen Hannover 96 van een slechte start en zegevierde met 4-1. Gladbach heeft na twaalf wedstrijden vier punten achterstand op Dortmund, dat een dag eerder al won (1-2) bij 1. FSV Mainz 05.

De nummer 2 van de Bundesliga kwam na een halve minuut op achterstand via Bobby Wood. Thorgan Hazard bracht ’BMG’ echter al snel weer langszij. Kort voor rust was er even paniek op het veld toen Matthias Ginter (Gladbach) en Noah-Joel Sarenren-Bazee (Hannover) met hun hoofden tegen elkaar botsten. Beiden moesten aangeslagen gewisseld worden. Via doelpunten van Michael Lang, Lars Stindl en Denis Zakaria pakte de thuisploeg de winst.

Klaassen

Davy Klaassen pakte met Werder Bremen in blessuretijd een punt bij SC Freiburg, dankzij een treffer van Ludwig Augustinsson: 1-1. De oud-Ajacied speelde de hele wedstrijd bij de nummer 7 van de ranglijst.

