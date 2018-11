Shiffrin heeft recordhoudster bijna te pakken

De 23-jarige Shiffrin won vorige maand in de Finse stad Levi de wereldbekeropening en was zondag in eigen land de beste in Killington. De Amerikaanse zette over twee runs een totaaltijd van 1.43,25 neer. De wereldkampioene vierde al haar 34e wereldbekerzege op de slalom, nog maar eentje minder dan recordhoudster Marlies Schild uit Oostenrijk.

De Slowaakse Petra Vlhova gaf als nummer 2 bijna zes tienden van een seconde toe. Frida Hansdotter uit Zweden, de olympisch kampioene van Pyeongchang 2018, eindigde op ruim een seconde als derde.

Vonn ontbreekt

Lindsey Vonn ontbrak in Killington. De Amerikaanse skivedette, die in haar laatste seizoen het recordaantal wereldbekerzeges van de Zweed Ingemar Stenmark wil verbeteren, staat door knieklachten voorlopig aan de kant. Ze heeft haar seizoensstart tot nader order uitgesteld.

De mannen werkten in Lake Louise een super-G af. Net als vorig jaar was Kjetil Jansrud de beste in het Canadese wintersportoord. De 33-jarige Noor, olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de super-G, zette met 1.33,52 de beste tijd neer. Jansrud kreeg op het podium gezelschap van de Oostenrijker Vincent Kriechmayr (tweede op 0,14) en Mauro Caviezel uit Zwitserland (derde op 0,21). Olympisch kampioen Matthias Mayer eindigde als zesde.