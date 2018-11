Van Gerwen treft Gurney in eindstrijd Minehead

Mighty Mike versloeg Gary Anderson met 11-9 en neemt het zondagavond in de eindstrijd op tegen Daryl Gurney. Van Gerwen startte het duel niet best, werd in de tweede leg gebroken en keek na drie legs tegen een 3-0 achterstand aan. Met een zelf geplaatste break voor de eerste pauze beperkte Van Gerwen de achterstand echter tot 3-2.

Anderson nam vervolgens in de tweede sessie een 5-3 voorsprong, maar opnieuw herpakte Mighty Mike zich en trok hij de stand na tien legs gelijk: 5-5. De derde serie ging vier legs met de darts mee, maar in leg nummer 15 brak Van Gerwen Anderson en nam zo voor het eerst in de wedstrijd een voorsprong: 8-7.

Met drie gewonnen legs van de vijf na de laatste pauze sleepte Van Gerwen de wedstrijd binnen. Een sublieme 121-finish zorgde voor de bekende vreugdekreet van de Brabander, die Gurney dus treft in de finale. Superchin versloeg de andere Nederlander bij de laatste vier - Danny Noppert - dik met 11-3.