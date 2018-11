Geblesseerde Strootman ziet Marseille zegevieren

Kevin Strootman speelde niet mee bij Marseille. De Nederlandse middenvelder kreeg tijdens de warming-up last van zijn rug en was niet fit genoeg om in actie te komen. Morgan Sanson nam zijn plaats in.

Amiens kwam in de 8e minuut op voorsprong door een doelpunt van Bakaye Dibassy. Florian Thauvin maakte voor rust gelijk en nam in de 80e minuut ook de tweede treffer van Marseille voor zijn rekening. Dimitri Payet miste in de 84e minuut een strafschop namens Marseille. In blessuretijd zorgde Thauvin met zijn derde treffer alsnog voor de 3-1.

Marseille heeft na veertien speelronden 25 punten, twee minder dan nummer 2 Olympique Lyon.

