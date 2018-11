Henk Grol slaat terug naar Roy Meyer

’Als ik niet geblesseerd raak, ga ik gewoon naar de Spelen’

„Als ik niet geblesseerd raak, ga ik gewoon naar de Spelen. Roy heeft geen schijn van kans. Hij heeft veel praatjes, maar nauwelijks medailles. Zijn uitspraken dat ik vergane glorie zou zijn, irriteren mij. Hij schreeuwt heel hard dat hij naar Tokio gaat en het ergste is dat mensen hem ook nog gaan geloven”, beet Grol van zich af in Osaka.

’Henk Grol is nu het boegbeeld, maar straks is Roy Meyer dat’

De zwaargewicht (+100 kilogram) doelde onder meer op de uitlatingen van Meyer na de wereldkampioenschappen, twee maanden geleden in Azerbeidzjan. „Henk Grol heeft een verleden met veel medailles, dus is het logisch dat veel aandacht naar hem uitgaat. Er moet een boegbeeld zijn. Dat is nu Henk Grol, maar straks Roy Meyer. Ik weet wat ik waard ben en dat is dat ik naar de Olympische Spelen ga. Hoe maakt me niet uit. Als ik de beste versie van mezelf laat zien, bestaat daar geen enkele twijfel over wat mij betreft”, zei Meyer in september.

Bekijk ook: Vriendin helpt Henk Grol aan goud

’Roy wint niet van deze jongens’

Grol slaat nu dus terug. „Volgens mij heeft Roy in z’n hele leven nog nooit een Grand Slam gewonnen, terwijl ik dit jaar drie Grand Slam-medailles en brons bij de Europese titelstrijd heb gepakt. Van de jongens die ik hier in Osaka heb verslagen (Tushishvili, Naidan en Krpalek, red.), wint hij niet. Ik heb laten zien dat ik de beste Nederlandse zwaargewicht ben. In augustus wil ik de olympische kwalificatie afronden, zodat ik in alle rust naar de Spelen kan toewerken.”

Zowel Meyer als Grol doet medio december nog mee aan de Masters in China, waar per gewichtsklasse de top-16 van de wereld in actie komt. In 2018 was Meyer goed voor twee bronzen medailles (Grand Prixs van Den Haag en Boedapest) en drie vijfde plaatsen (Grand Slam van Parijs, EK en Grand Prix van Hohhot). Op de laatste Olympische Spelen eindigde hij als zevende. Grol deed driemaal eerder mee aan de Zomerspelen, maar dat was in de gewichtsklasse tot 100 kilogram (brons in 2008 en 2012).