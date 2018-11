Dolletje Onana valt verkeerd bij Van Leer

„Die reken ik mezelf aan. Dat is duidelijk. Ik weet dat Lasse Schöne corners goed kan nemen en ik dacht dat Kasper Dolberg voor me zou komen, waardoor ik in de rem ging. Achteraf had ik dat niet moeten doen, maar er vol in moeten kleunen. Nu zag ik er heel lullig uit. Dat weet ik.”

Bres in defensie

Na de eigen treffer van Jethro Mashart die Van Leer inleidde, was er uit het niets een bres in de solide vijfmans NAC-defensie geslagen. „Ik stond achter het plan van de trainer zo defensief te spelen. Ajax schoot de eerste helft geen bal tussen de palen, dus moet je eigenlijk 0-0 staan. Dan ga je heel anders de tweede helft in. De nederlaag neem ik mezelf kwalijk.”

Daartegenover stond dat Van Leer in de tweede helft knap redde op inzetten van Dolberg en diens vervanger Klaas-Jan Huntelaar. „Die 0-2 van Zakaria Labyad was onhoudbaar. Dan hoop je dat het daarbij blijft, want 0-2 staat heel wat beter dan 0-3, maar Klaas is Klaas, hè”, doelde hij op de derde Amsterdamse treffer, van Huntelaar.