Ton Boot: Valse start

Ton Boot Ⓒ Telesport

Vorige week schreef ik in mijn column ’Vanuit Papendal geen nieuws’ over de verkiezing van de nieuwe olympische Chef de Mission, Pieter van den Hoogenband. Mijn waarschuwing was letterlijk dat als er geen relevante informatie verschaft wordt door NOC*NSF, de geïnteresseerde sportliefhebber helaas gedwongen wordt om te gissen en te interpreteren. Ik vergeleek de sportkoepel gefrustreerd met een geheime vrijmetselaarsloge. De sportkoepel vat dit helaas als een compliment op.