Analyse: Verstappen snoert alle critici de mond

Zoals ook Red Bulls adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner harde noten kraakten. Juist op het moment dat de druk van buitenaf werd opgevoerd, ging de jonge Limburger na een lastige beginfase van het seizoen onverstoorbaar verder. Het resultaat mag er zijn. Sinds de Grand Prix van Canada, de zesde race van het seizoen, heeft Verstappen geen fout meer gemaakt en blijft hij de Formule 1 tegelijkertijd opschudden met zijn acties op de baan en zijn duidelijke mening in de paddock. Precies wat de soms in slaap sukkelende sport nodig heeft.

Verstappen lijkt zich weinig aan te trekken van de vele meningen over hem, zowel positief als negatief. Keyboard warriors, zo noemt hij de vaak anonieme verwensingen vanaf zolderkamertjes op internet. De geluiden uit met name Britse en Duitse hoek heeft hij volledig op eigen kracht de nek omgedraaid.

Vooropgesteld: Verstappen heeft dit seizoen twee grote fouten gemaakt. Tijdens race drie in China, bij een te gretige inhaalactie op Sebastian Vettel, en zijn crash in de derde vrije training in Monaco, twee weken voor Canada. Beide keren ging juist teamgenoot Daniel Ricciardo er met een zege vandoor. Een hardere klap in het gezicht is niet denkbaar. Het belangrijkste: Verstappen heeft laten zien een snelle leerling te zijn. Al blijft een spaarzaam foutje menselijk, zeker in de Formule 1. Luttele dagen na zijn misser in China erkende hij al dat hij soms minder gretig moet zijn. ’Als je te langzaam bent, ben je toch snel genoeg’, is een van de lessen van zijn vader Jos. Zijn zoon heeft dat goed in zijn oren geknoopt, zonder zijn attractieve rijstijl overdreven te veranderen en afstand te doen van zijn mentaliteit om altijd voor het hoogst haalbare te gaan. Gelukkig maar.