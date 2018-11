PSV wacht loodzware week met Barça en Feyenoord

Tegen Barça vecht PSV voor de laatste kans op de derde plek en daarmee Europa League-voetbal na de winterstop. „We moesten zorgen dat we direct weer goed begonnen aan de reeks, zodat we meteen weer in het ritme zouden zitten. Dat hebben we gedaan tegen SC Heerenveen en dat moeten we nu doorzetten”, weet Nick Viergever. „We hebben in de Champions League een redelijk hoog niveau gehaald. Maar het balletje viel soms net niet goed. Als we Europees door willen, móeten we nu een resultaat halen. De koppies staan goed en we gaan er alles aan doen.”

Na de midweekse Champions League-wedstrijd volgt het uitduel met Feyenoord, waar PSV het vaak moeilijk heeft. „Een wedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord, dat erbij wil blijven, is altijd lastig. Maar we moeten naar onszelf kijken en zorgen dat we het niveau halen dat we deze wedstrijd in de tweede helft hebben laten zien. Als we dat in De Kuip ook weer doen, heb ik er alle vertrouwen in.”