Huntelaar jaagt op Litmanen

Daarmee staat The Hunter op de negende plaats op de lijst met topscorers aller tijden. De spits jaagt op Jari Litmanen die 133 keer doel trof.

André Onana ging in Breda de recordboeken in. De keeper van Ajax hield in speelronde dertien voor de tiende keer de nul. Dat lukte eerder alleen FC Twente in 1971, PSV in 1977 en 2004 en Ajax in 1995. NAC Breda kwam voor de vijftigste keer niet tot scoren tegen Ajax, een record.

Erik ten Hag trad in de voetsporen van Peter Bosz. De trainer van Ajax won zeven Eredivisie-duels op rij, hetgeen Bosz in januari en februari 2017 ook deed.