Afkoopsom Doan minimaal tien miljoen euro

Ajax is ook de enige Nederlandse club die hem nog kan betalen. „We hebben biedingen binnen bij FC Groningen van negen en tien miljoen euro”, weet Buijs. Het zou gaan om clubs uit Rusland en Oekraïne, maar vooralsnog zegt scheidend directeur Hans Nijland ’nee’.

In de winterstop wil de directeur van FC Groningen evenmin meewerken omdat Doan het verschil kan maken tussen degradatie en handhaving in de Eredivisie. „In de zomer zei de club ook al ’nee’ tegen 8 miljoen euro van CSKA Moskou. Een goede beslissing want nu hebben we nog profijt van hem”, aldus Buijs, die Doan zijn beste speler noemt. „In de jeugd heb ik met Robin van Persie gespeeld en later in een elftal met Georginio Wijnaldum en Doan is van vergelijkbaar niveau.”

„Ritsu wordt de komende maanden alleen maar meer waard. Hij is pas twintig jaar, nu al een vaste waarde in het Japanse elftal en zal zich presenteren in januari in de Azië Cup.” Dan zal FC Groningen het een paar duels zonder de Japanner moeten doen, maar kan de afkoopsom zomaar verder worden opgedreven. Buijs ziet Doan het liefst de Suarez-route kiezen van FC Groningen naar Ajax, naar Liverpool en vervolgens naar FC Barcelona. „Bij Ajax kan hij verder groeien.’’