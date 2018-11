Bijlessen Ajax-speler Labyad betalen zich uit met prachtgoal

Zakaria Labyad is na een moeilijke periode eindelijk de gevierde man bij Ajax. Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN & ANP PRO SHOTS

BREDA - Na 54 minuten NAC Breda-Ajax (0-3) sleepte takelbedrijf Zakaria Labyad met de prachtige 0-2 definitief de bus weg die de hekkensluiter voor zijn doel had geparkeerd. Voor de vervanger van de licht geblesseerde Donny van de Beek was het na negen minuten de beloning voor zijn ’nieuwe zakelijkheid’. „Ik heb veel in mezelf geïnvesteerd en het voelt heerlijk om eindelijk belangrijk te zijn”, zei de stralende middenvelder. De bijlessen die hij volgde betalen zich eindelijk uit.