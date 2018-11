Labyad: ’Alles is top bij Ajax’

„Het is me in een paar maanden tijd duidelijk geworden waarom Ajax de grootste club van Nederland is. De werkwijze, de mensen, de supporters: alles is top. Maar vooral het niveau van mijn medespelers is nog hoger dan ik bij FC Utrecht van buitenaf kon zien. Als je ziet hoeveel talentvolle spelers we hebben. Ik speelde voor het eerst met Frenkie achter me. En ik kan je vertellen: dat is echt genieten. Hij ziet alles, is een fantastische middenvelder. Zó goed had ik hem niet verwacht.”

Als de blessure van Van de Beek tegenvalt, zou Labyad morgen in Athene zo maar eens kunnen spelen. „Dat zou voor mij fantastisch zijn. Maar natuurlijk hoop ik dat de blessure van Donny meevalt en hij erbij kan zijn. Ik slaap bij Europese wedstrijden altijd bij hem op de kamer en hij is een geweldige gozer. Ik gun hem het allerbeste.”

