Luuk de Jong: ’We moeten gewoon kunnen winnen in De Kuip’

„We zullen punten moeten pakken tegen FC Barcelona om toch de Europa League in beeld te houden. Het is geen schande als dat niet gebeurt, want we weten dat het een heel moeilijke poule is en het is wel Barcelona. Maar wij willen wel voor die kans gaan”, aldus De Jong.

Aanvoerder De Jong, die tegen sc Heerenveen magnifiek scoorde met een omhaal, heeft vertrouwen dat PSV de foutloze reeks ook kan prolongeren in De Kuip, in het verleden vaak een onneembare horde voor de Eindhovenaren. „Daar hebben we wisselende resultaten gehaald de afgelopen jaren. Maar in onze vorm en met onze kwaliteiten moeten we daar ook gewoon kunnen winnen.”