Van Gerwen: ’Ik heb mezelf in de steek gelaten’

De Brabander, die het dartstoernooi in 2013, 2015, 2016 en 2017 won, moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Daryl Gurney. In Minehead trok de Noord-Ier met 11-9 aan het langste eind.

„Om eerlijk te zijn: ik heb mezelf in de steek gelaten. En Daryl strafte mij af. Mijn optreden was niet 100 procent,” aldus Van Gerwen op de website van dartsbond PDC.

Vorig weekeinde strandde Van Gerwen bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in de halve eindstrijd. Gary Anderson was toen te sterk voor de Nederlander. Van Gerwen nam zondag revanche door de Schot dit keer wel in de halve finale aan de kant te zetten (11-9).

Danny Noppert stond in Minehead ook in de halve finales. Daarin verloor hij zondag met 11-3 van de als nummer zestien geplaatste Gurney.