Ziyech niet, Van de Beek wel mee naar AEK Athene

De wedstrijd in Athene komt te vroeg voor de middenvelder, die last heeft van een knieblessure. Donny van de Beek kan wel in actie komen en maakt deel uit van de selectie van trainer Erik ten Hag, die uit twintig spelers bestaat.

Ziyech raakte eerde deze maand geblesseerd tijdens een interland van Marokko tegen Kameroen. Ajax meldde vrij snel dat hij twee weken uit de roulatie zou zijn, maar hoopte nog dat de belangrijke speler op tijd fit zou zijn. Dat is echter niet het geval. Van de Beek raakte zaterdag licht geblesseerd in het gewonnen duel met NAC Breda (0-3) en liet zich in de rust uit voorzorg vervangen. Hij is dinsdag gewoon beschikbaar.

Verdediger Nicolás Tagliafico ontbreekt tegen AEK wegens een schorsing.

Ajax kwalificeert zich bij een zege in Griekenland voor de achtste finales van de Champions League.