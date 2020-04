Van der Hoorn vertegenwoordigt Jumbo-Visma op openingsdag virtuele Giro

De Nederlander en de Duitser stappen thuis op de fietstrainer om de laatste 32 kilometer van de tiende etappe af te leggen. De komende weken worden zeven etappes - voornamelijk bergritten uit de laatste week van de Giro - op die manier afgewerkt. Steeds met een wisselend deelnemersveld.

Gesink en Kruijswijk

Namens Jumbo-Visma komen in ieder geval Primoz Roglic, Robert Gesink en Steven Kruijswijk later nog in actie. Tot de deelnemers zaterdag behoren verder onder anderen de Italiaan Elia Viviani en de Sloveen Grega Bole. Op zondag strijden oud-renners als Ivan Basso en Claudio Chiappucci op hetzelfde virtuele parcours.

Op de eerste dag van de Giro Rosa voor vrouwen zijn onder anderen de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Britse Lizzie Deignan actief. Ook liefhebbers kunnen met een Garmin-account de route fietsen. Met de wedstrijd wordt ook geld opgehaald voor het Italiaanse Rode Kruis.