’De Jong perfecte voorbeeld van huidig PSV’

Als rapporteur van het Voetballer van het Jaar-klassement genoot John de Wolf enorm van de omhaal-goal, die PSV-spits Luuk de Jong maakte tegen SC Heerenveen. „Ik heb hem het hoogste cijfer gegeven: een 8. Niet alleen om die goal, maar ook om zijn geweldige wedstrijdinstelling.”

Een opvallende spelsituatie in de eerste helft vond De Wolf kenmerkend voor de mentaliteit van De Jong. „Op een gegeven moment zie ik hem gewoon de rechtsbackpositie overnemen, omdat Dumfries daar vanuit een omschakelmoment even weg was. Wat een bereidheid om te werken voor het team en om alles te geven. Ik vind De Jong het perfecte voorbeeld van het huidige PSV. Een team dat heel sterk is, omdat iedereen zijn ding doet en daar bovenop is er ruimte voor extra’s.”