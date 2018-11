Zwaargecrashte F3-coureur weer naar huis

Ruim een week geleden verloor de 17-jarige Flörsch tijdens een race in de Formule 3 in Macau bij hoge snelheid de controle over de wagen. Ze vloog uit de bocht en kwam achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand. Flörsch kwam er relatief goed van af, maar moest wel een operatie ondergaan aan een breuk aan haar wervelkolom.

„Ik ben erg blij dat ik de komende dagen al mijn vrienden en familie weer ga zien. Ik ben nog steeds overweldigd door alle steun die ik uit de hele wereld heb ontvangen”, aldus Flörsch die nogmaals het personeel in het ziekenhuis uitvoerig bedankte.