Eerste wintertitel sinds 2015 kan Ajax nauwelijks ontgaan

De ranglijst opgemaakt over het kalenderjaar 2019 (met tot dusver 32 gespeelde Eredivisie-ronden) laat zien dat Ajax een gat van dertien punten heeft geslagen met nummer 2 AZ. PSV heeft vijf punten minder dan de Alkmaarders en een veel minder doelsaldo. FC Groningen is de verrassende nummer 5 en Ajax’ tegenstander Willem II heeft evenveel punten gehaald als de Groningers, maar een slechter doelsaldo.

Hoewel trainer Erik ten Hag met David Neres, Zakaria Labyad en Quincy Promes de nodige blessuregevallen in de aanval kent, hoeft hij nauwelijks te puzzelen. Aanvoerder Dusan Tadic zal normaliter Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang naast zich krijgen in de aanval. De spits verving in Enschede tegen FC Twente de geblesseerd uitgevallen Promes en scoorde tweemaal. Lang startte als basisspeler voor de niet beschikbare Labyad, en deed het met drie treffers nog beter.

Het competitietreffen tussen Eredivisie-koploper Ajax en de verrassende nummer 4 van de competitie Willem II is door de KNVB naar voren gehaald vanwege Ajax’ Champions League-verplichtingen. Dinsdag speelt de kampioen de laatste en beslissende groepswedstrijd thuis tegen Valencia. Een gelijkspel voldoet en zelfs een nederlaag kan volstaan als Chelsea niet weet af te rekenen met Lille OSC. Van het vanavond afwezige aanvalstrio haalt misschien alleen Promes (kuitspierblessure) het treffen met de Spanjaarden. In Valencia nam hij de 0-2 voor zijn rekening op aangeven van Donny van de Beek.

Willem II moet het in de ArenA stellen zonder het geblesseerde tweetal Rick Zuijderwijk en Joao Queirós. Over de inzetbaarheid van Miquel Nelom bestond gisteren nog onduidelijkheid. De vleugelverdediger raakte twee weken geblesseerd tijdens de uitwedstrijd van Willem II bij ADO Den Haag (3-3). Willem II won in het verleden eenmaal in Amsterdam van Ajax. Dat was op 20 augustus 2016: 1-2.

