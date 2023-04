Ajax-trainer Heitinga weet waar het aan lag tegen PSV

„De eerste de beste kans die PSV krijgt, staan we 1-0 achter. Daarna moet je het spel gaan maken, krijgen we een paar kansjes en scoren niet en zij scoren wel”, zei Heitinga bij ESPN.

Heitinga zag zeker in de eerste helft een slordig en ongeduldig Ajax. „Op de momenten dat je wel gaat voetballen, domineer je in balbezit, maar dat moet je ook omzetten in kansen. In topduels hangt het ook af van kansen. Met Steven Bergwijn hadden we de aansluiting kunnen maken, maar de bal ging via de paal en de paal eruit. In de tweede helft was het een open wedstrijd, maar waren zij veel effectiever dan wij.”

Bij Ajax waren veel spelers niet op hun best, vond Heitinga. „Ik denk dat Jorrel Hato vandaag bij ons beste man was en dat zegt wel veel. Daar moeten we ook kritisch naar kijken richting volgend seizoen.”

’Ajax mag niet te veel van dit soort tussenjaren hebben’

Heitinga berustte zondag in het feit dat het seizoen voor Ajax grotendeels verloren is. „Ajax mag niet te veel van dit soort tussenjaren hebben. We moeten vooral kijken naar het nieuwe seizoen. Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk”, aldus de trainer in het Philips-stadion.

Heitinga, die nog niet weet of de club komend seizoen met hem door wil, vindt dat er op de transfermarkt veel moet gebeuren. „Je moet kijken naar de compositie en profielen. Naar het karakter van een speler, naar de winnaarsmentaliteit. Dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen. Het feit dat wij niet bovenaan staan, geeft wel heel veel weer. Op dit moment moeten we ons verlies nemen.”

Heitinga eist winnaarsmentaliteit van Ajacieden richting finale

Heitinga vindt dat de spelers van Ajax niet te lang moeten blijven hangen in de ruime nederlaag. „We hoeven geen medelijden met onszelf te hebben. We moeten nu opstaan richting de bekerfinale en een stukje winnaarsmentaliteit tonen. Er zijn geen excuses”, aldus de trainer.

Heitinga, die de 17-jarige linksback Jorrel Hato de beste man aan Ajax-kant vond, zei dat zijn ploeg was geklopt op effectiviteit. „Wij waren slordig aan de bal en ongeduldig. Uiteindelijk scoor je niet en verlies je de wedstrijd terecht. We kregen wel wat kansen op de aansluitingstreffer, maar daar moet je ook een beetje geluk bij hebben.”

Ajax miste tegen PSV de geschorste middenvelder Edson Álvarez en de geblesseerde aanvaller Mohammed Kudus. „Maar dat mag geen excuus zijn”, sprak Heitinga. „We moeten een les leren uit dit duel en op naar volgende week. We moeten zorgen dat we de beker winnen. Dat begint met hard werken.”

Ajax-aanvoerder Tadic: alle doelpunten waren cadeautjes voor PSV

Dusan Tadic vond dat Ajax zondag in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen PSV veel te veel fouten maakte. „Alle drie de doelpunten waren cadeautjes voor PSV. Als je ze zo makkelijk weggeeft, win je geen wedstrijden”, zei de aanvoerder van de Amsterdammers.

De nederlaag kwam hard aan bij Tadic. „Het is erg pijnlijk om te verliezen, zeker van PSV. We hebben dit seizoen maar één topwedstrijd gewonnen, in de beker tegen Feyenoord. Dat is erg frustrerend. Het is een moeilijk seizoen. Iedereen weet dat we betere spelers nodig hebben, maar dat is geen excuus. We moeten het beter doen.”

Tadic zei mee te leven met interim-trainer John Heitinga. „Ik vind het vervelend voor hem. Hij doet alles voor Ajax. Ik voel me hier verantwoordelijk voor. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken nu, of je nou 17 of 35 bent.”

Van Nistelrooy: iedereen leverde een topprestatie

Van Nistelrooy vindt dat alle PSV’ers zondag tegen Ajax (3-0) boven zichzelf uitstegen. „Ik kan heel veel pluimen uitdelen”, zei de trainer van de Eindhovenaren. „Iedereen leverde een topprestatie.”

Van Nistelrooy genoot van de manier waarop PSV Ajax aanpakte. „Ik heb echt een team gezien. De afstemming was heel goed, ook hoe we samen verdedigden in bepaalde situaties. De vonk sloeg ook over naar de tribunes.”

PSV is nu twaalf duels ongeslagen. De Brabanders wonnen twee keer van Ajax en pakten 4 punten van koploper Feyenoord. „Natuurlijk zitten de resultaten tegen de kleinere ploegen mij dwars. Om een topseizoen te draaien, moet je zowel in de topduels als in de andere wedstrijden goed presteren. Helaas is dat wel de situatie waar we nu in zitten.”

Als PSV volgende week de bekerfinale van Ajax wil winnen, zal het spel nog wat beter moeten. Dat zei trainer Van Nistelrooy.

„Dit was er vandaag voor nodig om tot een topprestatie te komen. Maar dit moet je kunnen herhalen en zelfs nog beter doen”, aldus de coach. „Je weet namelijk dat Ajax gaat reageren. Er zit karakter in hun ploeg, bij zowel de spelers als hun coach. Daarom moeten we voorzichtig zijn. Bovendien speelden we vandaag thuis en volgende week op neutraal terrein.”

Van Nistelrooy was tevreden over Ibrahim Sangaré, die de laatste drie competitiewedstrijden was gepasseerd. Tegen Ajax kreeg de Ivoriaan de voorkeur boven Érick Gutiérrez. „Er gebeurt iets met speler als je hem passeert. Zeker met een speler die dat nog niet heeft meegemaakt”, zei de trainer. „Maar ik doe zoiets om iemand weer op topniveau te krijgen en niet om iemand kapot te maken. Het is geweldig hoe hij heeft gereageerd vandaag.”

Dat de wedstrijd na een uur spelen gestaakt werd wegens het gooien van enkele bekers op het veld, vond Van Nistelrooy hinderlijk. „Je zag ook aan de reacties van onze spelers dat het niet gewaardeerd werd. Ik wilde ze snel naar binnen hebben om ons klaar te maken voor de herstart. Dit soort incidenten gaan er wel voor zorgen dat er een oplossing komt. Dit gaat goed komen, ook door te kijken naar andere landen. Maar nu betalen we helaas nog de prijs.”

PSV-aanvoerder De Jong spreekt van heerlijke zege op Ajax

PSV-aanvoerder Luuk de Jong sprak van een heerlijke overwinning op Ajax. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis met 3-0 en nemen daarmee de tweede plaats in de Eredivisie over van de Amsterdammers. „Dit soort wedstrijden daar doe je het ook voor. We hebben met de fans samen gestreden. Een heerlijk gevoel, op naar volgende week”, keek hij bij ESPN ook alvast vooruit naar de bekerfinale tegen Ajax volgende week.

„We wilden ze vol onder druk zetten en dat lukte ook vaak”, zei De Jong. „Ik denk dat wij over het algemeen de sterkere waren. Als je 3-0 wint kun je ook tevreden zijn.”

De aanvoerder maakte zelf het eerste en derde doelpunt. „Die eerste was een geweldige bal van Johan Bakayoko. Ik stond te vechten met Timber en Bassey in het centrum, maar heerlijk dat hij dan binnengaat. Een lekker goal.”

PSV staat door de zege 3 punten voor op Ajax. Maar voor de bekerfinale van zondag zegt het volgens De Jong helemaal niks. „Natuurlijk geeft dit een boost, maar zo’n wedstrijd is helemaal anders. We moeten hetzelfde op de mat leggen als vandaag. Als we dezelfde energie en dezelfde strijd leveren, geef ik ons zeker een kans.”