Ajax alleen bij zege op AEK direct geplaatst

Bij een gelijkspel of nederlaag moet de club uit Amsterdam het resultaat van de andere groepswedstrijd tussen Bayern München en Benfica afwachten.

AEK Athene en Ajax beginnen om 18.55 uur aan hun vijfde groepswedstrijd. Bayern München en Benfica trappen pas om 21.00 uur af. Benfica kan alleen nog overwinteren in de Champions League als het wint bij Bayern München en Ajax niet wint in Griekenland. In alle andere scenario's scharen Ajax en Bayern München zich bij de laatste zestien van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Bayern München leidt de poule op dit moment met tien punten, gevolgd door Ajax (8 punten), Benfica (4 punten) en AEK Athene (0 punten). De beste twee van de eindklassering overwinteren in de Champions League. De nummer drie gaat naar de Europa League. Benfica heeft er weinig aan om in punten gelijk met Ajax te eindigen. In dat geval geeft het onderling resultaat van de twee duels tussen beide clubs de doorslag. Ajax versloeg Benfica in Amsterdam (1-0) en hield een punt over aan de uitwedstrijd in Lissabon (1-1).

Ajax en Bayern München sluiten de groepsfase van de Champions League op 12 december af met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Benfica ontvangt tegelijkertijd AEK Athene.