’Copa Libertadores-rellen zijn wraakactie’

Dat zegt de burgemeester van Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta. „Dit is de maffia van het Argentijnse voetbal”, aldus de eerste man van de stad. Beide clubs komen uit Buenos Aires.

Voorafgaande aan het duel van zaterdag werd de spelersbus van Boca Juniors aangevallen door de hooligans van River Plate. Meerdere spelers raakten gewond en de wedstrijd werd aanvankelijk een dag uitgesteld. Ook op zondag wilde Boca niet spelen. Hoe het verder moet, wordt dinsdag bekend. De eerste ontmoeting van de eindstrijd eindigde in 2-2.

Volgens Larreta was er sprake van een wraakactie. „Een dag voor de wedstrijd heeft de politie een inval gedaan bij de leider van de hooligans, waarbij geld en tickets in beslag zijn genomen. Deze groep heeft al vijftig jaar grote invloed. Ze zijn de oorzaak van veel ongeregeldheden.”

Een fan van River Plate vlak na de aanslag op de spelersbus van Boca Juniors Ⓒ AFP

De betreffende groep wordt ook wel Barra Brava genoemd. Volgens Tim Vickery, expert in Zuid-Amerikaanse voetbal, is de organisatie veel meer dan een supportersclub. „Het is geen passie, maar business waar het omgaat”, zo verklaarde hij tegenover de BBC. „Men houdt zich bezig met verschillende dubieuze activiteiten. Zwarte handel in kaarten is er daar één van. Barra Brava voelt zich gedwarsboomd door de politie en heeft teruggeslagen.”

Larreta heeft beide clubs inmiddels opgeroepen mee te werken aan een omvangrijk onderzoek. „Onze grootste uitdaging is deze groepering aan banden te leggen. We zullen alles doen wat nodig is.”