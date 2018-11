Domper voor Cillessen in aanloop naar duel met PSV

De doelman van Barcelona liep afgelopen zaterdag in de warming-up voor de competitiewedstrijd tegen Atletico Madrid een klein scheurtje in zijn hamstring op, en dat kost hem nu ook de wedstrijd in Eindhoven.

Een tegenvaller voor de keeper van het Nederlands elftal, die de hoop had dat hij in het Philips Stadion onder de lat zou staan in het geval de Catalanen zich al geplaatst zouden hebben voor de achtste finale van de Champions League.

Suarez

Luis Suarez komt ook niet mee naar Nederland. Door problemen aan zijn rechterknie komt de Uruguayaan vermoedelijk een week of twee niet in actie. Lionel Messi maakt wel deel uit van de selectie van de Spanjaarden.

Eerder al werd bekend dat Barcelona mogelijk de rest van het seizoen niet kan beschikken over Rafinha. De middenvelder heeft een kruisband in de linkerknie gescheurd. Sergi Roberto heeft een blessure aan een hamstring en staat waarschijnlijk een maand aan de kant.

Barcelona is al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. PSV heeft nog een kleine kans om als nummer 3 van de groep door te gaan in de Europa League.