PEC Zwolle zet Lachman terug naar tweede elftal

Bij PEC vindt men dat de ervaren centrale verdediger zijn eigenbelang boven dat van het team prevaleerde, toen hij zich afgelopen zaterdag moest klaarmaken om in te vallen tegen ADO Den Haag.

Lachman kreeg het verwijt dat het veel te lang duurde en trainer John van ’t Schip noemde de actie na afloop ’absoluut niet professioneel’, wat verried dat de coach op een maatregel broedde. Lachman, zichzelf van geen kwaad bewust, moest zich bij de blessure van Thomas Lam in de 83e minuut klaarmaken om in te vallen. Omdat het niet lukte in de ’wachttijd’ die arbiter Siemen Mulder voor hem had gereserveerd, werd het spel hervat.

Prompt viel uit de korte corner en de voorzet van Nasser El Khayati de 2-3 van Nick Kuipers. Lachman werd er in de Zwolse kleedkamer ook door medespelers op aangekeken, verklaarde Van ’t Schip na afloop van het duel.

Lachman mocht dit seizoen zeven keer starten en begon zes keer op de bank. Hij staat daarmee symbool voor de vele wisselingen in het elftal van Van ’t Schip, dat met een vijftiende plek en slechts elf punten flink onder zijn stand leeft.