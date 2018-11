Club Brugge heeft Denswil terug voor duel in Dortmund

De Nederlandse verdediger kwam enkele weken niet in actie vanwege een blessure aan de enkel. De verwachting is dat hij in Dortmund meteen een basisplaats krijgt.

Na goede resultaten tegen AS Monaco heeft Club Brugge een goede kans om derde te worden in de groep, wat betekent dat het na de winterstop verder kan in de Europa League. De eerste twee plekken zijn vrijwel zeker weggelegd voor Dortmund en Atletico Madrid.

Na het optreden in Dortmund speelt Club Brugge nog thuis tegen de Spanjaarden.